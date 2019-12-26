Три тысячи детей Псковской области посетят Губернаторскую елку

Три тысячи юных псковичей посетят в этом году традиционную Губернаторскую елку, которая пройдет в Пскове и Великих Луках. Как сообщили «Псковской правде», первое новогоднее представление прошло 26 декабря в Псковской областной филармонии.

Детям показали музыкальную сказку «Маленький принц». История по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери представлена в жанре песочной анимации художником Мариинского театра Оксаны Калинко под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

На Губернаторские елки традиционно приглашают детей с ограниченными возможностями здоровья, учеников коррекционных школ и сирот, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших военнослужащих, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей. Билеты на новогодние представления получили победители различных конкурсов и олимпиад.

Великолукские зрители увидят спектакль «Новый год наоборот» о фантастическом путешествии Деда Мороза, Снегурочки, Иванушки-дурачка, Змея Горыныча и других любимых сказочных героев. Ребята примут участие в интерактивном представлении у новогодней елки.

Музыкальные спектакли в Пскове продлятся до 28 декабря. Праздничные представления в Великих Луках будут проходить с 27 декабря до 5 января. Все юные посетители Губернаторских елок получат от Главы региона традиционный сладкий подарок.