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Общество

Детская площадка и освещение восстановлены во дворе на улице Народной в Пскове

26 декабря 2019 года, 13:41

После вмешательства главы города Пскова Елены Полонской во дворе №15 по ул. Народной появилась новая детская площадка и знак парковки для инвалидов, а также была частично ограждена зеленая зона.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, жильцы домов по ул. Народной обратились к ней с жалобой на то, что в процессе строительства жилого дома №13 по ул. Народной во дворе дома №15 исчезла детская площадка и уличное освещение, а на ранее оборудованной парковке для инвалидов долгое время не был установлен соответствующий знак. Жильцы также указывали на то, что из-за развернувшегося по соседству строительства во дворе стало очень грязно.

Контрольный выезд глава Пскова к месту строительства глава Пскова совершила 25 декабря.

При осмотре проблемной территории представители компании-подрядчика продемонстрировали главе города не только новые опоры освещения во дворе дома №15 по ул. Народной, но и их работу. Они сообщили, что включат светильники в рабочем режиме уже вечером.

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