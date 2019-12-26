Средняя заработная плата на заводе «Титан-Полимер» составит более 36 тысяч рублей. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», об этом рассказал директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко на встрече жителями Логозовской волости Псковского района 25 декабря.

По его словам, также на предприятии будут специальности с зарплатой 90-100 тысяч рублей. «Для Псковской области зарплата на заводе «Титан-Полимер» достойная», - отметил Герман Петрушко.

«В первую очередь, завод – новые рабочие места, - отметил Герман Петрушко. -Первый этап строительства завода даст более 300 новых рабочих мест, а в будущем, с учетом всех смежных предприятий регион получит порядка 2-2,5 тысяч рабочих мест».

По словам директора «Титан-Полимера», руководство завода ориентировано на привлечение к работе местных кадров. Уже в ближайшее время будет открыт прием на работу, хотя уже огромное количество псковичей присылает свои резюме.

Герман Петрушко отметил, что все сотрудники завода будут ежегодно проходить медицинское обследование, при организации труда значительное внимание будет уделяться соблюдению графика работы, условий безопасности, работников обеспечат спецодеждой, будут доставлять с помощью транспорта непосредственно к месту работы, а также для них будет организовано питание.

Местных жителей также интересовал вопрос трудоустройства молодежи на завод «Титан-Полимер». Герман Петрушко сообщил, что между «Титаном-Полимером» и Псковским государственным университетом подписано соглашение, в рамках которого в опорном вузе региона будут готовить квалифицированные кадры, которые в будущем смогут работать не только на заводе «Титан-Полимер», но и на других аналогичных производствах.

«Студенты ПсковГУ будут проходить практику на псковской площадке завода. Главное в этом соглашении – создание базы для дальнейшего воспитания и подготовки профессиональных кадров, которые не только будут трудиться на предприятии, но и обеспечат научный подход к производств», - сказал он.

Герман Петрушко также сообщил, что руководство предприятия «Титан-Полимер» готово участвовать в псковских социальных проектах, в том числе, инициированных молодежью. Уже и сейчас завод участвует в таких проектах: предприятие поможет детскому саду в деревне Тямша Псковского района благоустроить игровую прогулочную площадку и приобрести мультимедийное оборудование и мебель.