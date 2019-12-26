Руководитель «Титан-Полимера» заверил жителей Логозовской волости в безопасности строящегося завода

Завод «Титан-Полимер» относится к самому низкому – IV классу опасности и строится по всем существующим современным стандартам безопасности, которые включают в себя безотходное производство, очистку сточных вод на промышленных очистных сооружениях и отсутствие вредных выбросов, а при строительстве завода будет соблюдена санитарно-защитная зона в 100 метров. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», об этом рассказал директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко на встрече жителями Логозовской волости Псковского района 25 декабря.

На встрече присутствовали местные жители, а также исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев, глава Псковского района Наталья Федорова, ее заместитель Святослав Колинко, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов.

Руководитель «Титан-Полимера» отметил, что на основе пройденной государственной экспертизы администрация Псковской области дала разрешение на строительство объектов завода в рамках создания производства БОПЭТ-пленок (первый этап). В настоящий момент уже ведутся работы непосредственно на строительной площадке, подводятся сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Герман Петрушко также рассказал присутствующим об этапах строительства завода, какая продукция на нем будет производиться, где она будет использоваться.

В Пскове на улице Ленина, 17 работает информационный центр псковского завода. Придя туда, можно узнать всю информацию о предприятии: от строительства и безопасности до выпускаемой продукции, рабочих мест и зарплат. Офис работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 (без обеда). Суббота и воскресенье – выходные дни.