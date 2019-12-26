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Транспорт

Улицу Пушкина в Пскове перекроют на время проведения новогодней ярмарки

26 декабря 2019 года, 11:31

С 27 декабря в связи с проведением новогодней ярмарки планируется временное прекращение движения автотранспорта по улице Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. Как сообщили «Псковской правде» в туристском информационном центре Псковской области, в этот период движение будет ограничено с 7.00 до 17.00. В качестве объезда определена улица Некрасова.

Также временно ограничат движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова с 00:15 до 05:00 1 января 2020 года. В качестве объездов определены улица Карла Маркса (движение от Летнего сада), улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.

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