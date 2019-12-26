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Происшествия

Воры проникли в дом жителя Палкинского района через незапертую дверь

26 декабря 2019 года, 10:48

25 декабря из дома в деревне Оленино Палкинского района были похищены запчасти, три литых диска, три насоса и другое имущество. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленники проникли в помещение через незапертую входную дверь. Причиненный ущерб устанавливается. С заявлением в полицию обратился пострадавший, 49-летний пскович. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в краже. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Также в городе Печоры из квартиры дома по улице Свободы была похищена банковская карта, с которой впоследствии злоумышленник снял 6600 рублей. С заявлением в полицию обратился 63-летний мужчина. В преступлении подозревается 32-летний не работающий местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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