Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

15 тысяч школьников стали участниками образовательных программ псковского музея

26 декабря 2019 года, 09:56

В 2019 году Музейный образовательный центр Псковского музея-заповедника провел для школьников 584 культурно-образовательных и интерактивных программы. Как сообщили «Псковской правде» в музее, участниками программ стали 14 600 детей из образовательных учреждений города Пскова, Псковского и Печорского районов.

Сотрудники музейного образовательного центра разработали и провели множество новых программ в этом году. «Желание откликнуться на новые программы говорит о доверии ребят к музейному пространству. Мы использовали актуальные арт - практики, мы видели живой интерес в глазах наших/ваших детей. Опыт этих занятий показал: искусство - эффективный инструмент коммуникации с детьми школьного возраста. Нам было важно услышать детей, а детям - высказаться и быть понятыми», - отметили в музее.

По словам сотрудников музея, благодаря детям и подросткам они «начали по-новому смотреть на собственные коллекции, иначе презентовать их для посетителей, расширять границы собственного влияния, совершать экспансию в городскую среду.».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Руководитель «Титан-Полимера» заверил жителей Логозовской волости в безопасности строящегося завода
Улицу Пушкина в Пскове перекроют на время проведения новогодней ярмарки
Воры проникли в дом жителя Палкинского района через незапертую дверь
Полиция продолжает розыск пропавшего в Псковском районе пенсионера (ФОТО)
Псковские школьники побывали на главном новогоднем представлении в Москве
Две партии из пяти выиграл в шахматы осужденный из СИЗО в Великих Луках на всероссийском турнире
Псковичам напомнили, как быстрее попасть за границу во время праздников
«Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой
Псковичка: Во второй поликлинике работают доктора от бога

Комментарии

Авторизация
No comments
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)