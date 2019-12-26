15 тысяч школьников стали участниками образовательных программ псковского музея

В 2019 году Музейный образовательный центр Псковского музея-заповедника провел для школьников 584 культурно-образовательных и интерактивных программы. Как сообщили «Псковской правде» в музее, участниками программ стали 14 600 детей из образовательных учреждений города Пскова, Псковского и Печорского районов.

Сотрудники музейного образовательного центра разработали и провели множество новых программ в этом году. «Желание откликнуться на новые программы говорит о доверии ребят к музейному пространству. Мы использовали актуальные арт - практики, мы видели живой интерес в глазах наших/ваших детей. Опыт этих занятий показал: искусство - эффективный инструмент коммуникации с детьми школьного возраста. Нам было важно услышать детей, а детям - высказаться и быть понятыми», - отметили в музее.

По словам сотрудников музея, благодаря детям и подросткам они «начали по-новому смотреть на собственные коллекции, иначе презентовать их для посетителей, расширять границы собственного влияния, совершать экспансию в городскую среду.».