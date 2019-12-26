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Происшествия

Полиция продолжает розыск пропавшего в Псковском районе пенсионера (ФОТО)

26 декабря 2019 года, 09:38

ОМВД России по Псковскому району продолжает работу по розыску Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 6 апреля этого года мужчина ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Отмечается, что пропавший Владимир Антонов страдает потерей памяти.

Полиция продолжает розыск пропавшего в Псковском районе пенсионера (ФОТО)
Владимир Антонов
Фото пресс-службы УМВД

По информации, поступившей в полицию, мужчину видели 8 апреля недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

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