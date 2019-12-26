Псковские школьники побывали на главном новогоднем представлении в Москве

Псковские школьники побывали на Кремлевской елке в Москве. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, главное новогоднее представление страны прошло в Государственном Кремлевском Дворце 25 декабря.

От Псковской области на мероприятие отправились 24 школьника. Возможность побывать на Кремлевской елке они получили за успехи в учебе.

«Такое представление я видела впервые. Оно очень яркое и красочное. Просто отличное. Мне надолго запомнится вся поездка — не только Кремлевская елка, но и экскурсии», - рассказала Ксения Пахомова из Дедовичского района.

В Москве для школьников приготовили насыщенную культурную программу. Ребята побывали в музее космонавтики и музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Гостями Кремлевской елки в Москве в этом году стали более 6 тыс детей.

Напомним, Общероссийская елка в Кремле проходит на протяжении уже более 50 лет. На несколько часов дети попадают в атмосферу фантастического праздника, волшебства, веселья и подарков.