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Общество

Две партии из пяти выиграл в шахматы осужденный из СИЗО в Великих Луках на всероссийском турнире

25 декабря 2019 года, 17:37

Соперников из Сыктывкара и Кирова обыграл в шахматы заключенный из следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области. Сражения состоялись на финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства. Ещё три турнира мужчина проиграл. В итоговом зачете он занял 62 место среди 81 участника финального этапа.

Две партии из пяти выиграл в шахматы осужденный из СИЗО в Великих Луках на всероссийском турнире
Соперники сражались дистанционно.
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Псковской области.

А всего в чемпионате приняли участие 21 тысяча осужденных из 844 исправительных учреждений. Турнир стартовал в июле одновременно во всех регионах страны, его открытие приурочили к Общероссийской акции массовой игры в шахматы.

Также в УФСИН рассказали, что участник из Псковской области остался доволен своим результатом и считает, что достичь его помогли регулярные тренировки в шахматном кружке, который работает в СИЗО. 

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