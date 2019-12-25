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Общество

Псковичам напомнили, как быстрее попасть за границу во время праздников

25 декабря 2019 года, 17:20

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области распространило сообщение об альтернативных маршрутах движения через российско-латвийскую и российско-эстонскую границу. Их рекомендуют использовать вместо привычных Бурачков (Терехово) и Шумилкино (Лухамаа), так как на праздниках может возникнуть длинная очередь.

На российско-латвийском участке границы также будут работать многосторонние автомобильные пункты пропуска Убылинка (Гребнево), Лудонка (Виентули). На российско-эстонском участке границы – многосторонний автомобильный пропуск Куничина Гора (Койдула).

Псковичам напомнили, как быстрее попасть за границу во время праздников
Желающие побывать на праздниках в другой стране могут создать на границе очередь.
Фото Андрея Степанова.

Пограничники особо отмечают, что домашних животных можно перевозить только через Бурачки, Убылинку и Шумилкино.

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