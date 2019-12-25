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Общество

«Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой

25 декабря 2019 года, 15:45

На 64-м году жизни в Пскове 24 декабря скончалась педагог Светлана Анатольевна Григорьева. Последние 25 лет она работала в областном комитете образования. Как рассказали «Псковской правде» в ведомстве, отпевание состоится 26 декабря в 10:00 в храме Александра Невского.

Сообщается, что Светлана Григорьева родилась в украинском Луцке. В 1973 году закончила Гомельский государственный педагогический институт им. В.К. Чкалова (Беларусь). Более восьми лет работала учителем химии и биологии в школах Беларуси и Псковской области.

В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования она на протяжении 14 лет заведовала кабинетом трудового, политехнического обучения и профориентации. После перешла на работу в областной комитет образования. Как там подчеркивают, работала до последнего дня.

Коллеги выражают скорбь, соболезнуют родным и близким скончавшейся.

«Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой

Светлана Григорьева работала в системе образования до последнего дня.

«Основными принципами Светланы Анатольевны в работе были компетентность, корректность, организованность, оперативность, - говорят о ней коллеги. - Каждый, кто обращался к Светлане Анатольевне, получал профессиональную поддержку и нужный совет. Яркая личность с активной жизненной позицией, приятный собеседник с тонким чувством юмора, она всегда могла найти теплое слово, подставить дружеское плечо. Доброжелательная и отзывчивая, она всех согревала своим душевным теплом, объединяла, воспитывала своим отношением к окружающим, к работе, к жизни. Перестало биться неравнодушное горячее сердце дорогой коллеги».

Светлана Григорьева награждена нагрудным знаком «Отличник общего образования», грамотами Министерства образования Российской Федерации, Государственного управления образования Псковской области.

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