«Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой

На 64-м году жизни в Пскове 24 декабря скончалась педагог Светлана Анатольевна Григорьева. Последние 25 лет она работала в областном комитете образования. Как рассказали «Псковской правде» в ведомстве, отпевание состоится 26 декабря в 10:00 в храме Александра Невского.

Сообщается, что Светлана Григорьева родилась в украинском Луцке. В 1973 году закончила Гомельский государственный педагогический институт им. В.К. Чкалова (Беларусь). Более восьми лет работала учителем химии и биологии в школах Беларуси и Псковской области.

В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования она на протяжении 14 лет заведовала кабинетом трудового, политехнического обучения и профориентации. После перешла на работу в областной комитет образования. Как там подчеркивают, работала до последнего дня.

Коллеги выражают скорбь, соболезнуют родным и близким скончавшейся.