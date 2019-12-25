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Общество / Здоровье

Псковичка: Во второй поликлинике работают доктора от бога

25 декабря 2019 года, 15:06

Читатели «Псковской правды» регулярно пишут и звонят в редакцию, чтобы выразить благодарность медработникам. За несколько лет рубрика «Спасибо медику» приняла уже десятки таких обращений. На этой неделе в редакцию позвонила Валентина Сергеевна Петрова из Пскова.

«Я сейчас нахожусь во второй поликлинике на Коммунальной, и очень хочу поблагодарить врачей, которые здесь работают, - сказала женщина. - Это замглавврача Нина Николаевна Титова, терапевт Наталья Юрьевна Шипак, медсестра Коробкова Марина Владимировна. Очень внимательные, вежливые, чуткие. Обращалась к ним с проблемами сердца — сразу диагноз поставили, уколы назначили, я теперь хорошо себя чувствую. Доктора от бога! Все бы такие были — проблем бы у нас не было! Поздравляю с наступающими праздниками, пусть все в их жизни сложится хорошо!»

СПРАВКА

Тоже хотите сказать слова поддержки и благодарности работникам сферы здравоохранения и увидеть их опубликованными в печатной версии и на сайте «Псковской правды»? Звонили в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или пишите на pravda@pravdapskov.ru.

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