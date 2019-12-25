Семьям погибших в Чечне псковских разведчиков и десантников выплатят по 50 тысяч рублей

Выплаты по 50 тысяч рублей получат семьи военных, погибших в 2000 году во время боя у поселка Харсеной. Он, напомним, состоялся 21 февраля. Отряд боевиков численно превосходил российскую группу, в которой погибли 33 человека, 25 из них — разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ, однако они смогли сдержать натиск до подхода подкрепления. Такая же выплата предусмотрена для семей воинов 6-й десантной роты, которые погибли через несколько дней во время боя на высоте 776.

Также к 20летию гибели разведчиков завершится ремонт памятника в воинской части. Такой же ремонт сейчас переживает «Купол» в Черехе, установленный в честь десантников. Ведется работа по приведению в порядок памятных мест и захоронений по всей области.

В Пскове пять улиц получат имена погибших разведчиков прапорщика Сергея Шанцева, капитана Александра Калинина, капитана Михаила Боченкова, старшего лейтенанта Сергея Самойлова (все четыре получили звания Героя России), сержанта Виктора Черненького (кавалера Ордена Мужества).

На одном из домов появится тематический мурал. Он дополнит композицию на улице Маргелова, которая недавно появилась в честь подвига 6-ой роты.