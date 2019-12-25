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Культура

Библиотека имени Каверина в Пскове откроется в ближайшие месяцы

25 декабря 2019 года, 13:15

Библиотека для детей и юношества им. В. Каверина в Пскове откроется в ближайшие месяцы. Об этом на прошедшей в «Псковской правде» пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В 2019 году на территории области успешно реализуется нацпроект «Культура». В его рамках капитально отремонтированы два сельских культурно-досуговых учреждения, приобретены музыкальные инструменты трем музыкальным школам и колледжу искусств, реализованы три творческих проекта и открыт виртуальный концертный зал.

«В настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы здания Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина, и в ближайшие месяцы она откроется, а также двух детских музыкальных школ в Пскове и Великих Луках», - отметила она.

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