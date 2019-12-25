Средняя заработная плата в регионе в следующем году составит 28 000 рублей. Об этом на прошедшей в «Псковской правде» пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Уверена, что в следующем году продолжится рост заработной платы как в целом по области, так и в бюджетной сфере, - отметила она. - Сейчас средняя зарплата составляет 26 000 рублей, а в 2020 году составит 28 000 рублей. Майские указы никто не отменял и мы их практически выполняем».

Для достижения поставленных целей по заработной плате в бюджете области на 2020 год заложены дополнительные средства, в том числе на реализацию майских указов в размере 453 млн рублей, на индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы — 225,8 млн рублей