Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стало известно, куда отправится новая техника, полученная сегодня МЧС в Пскове

25 декабря 2019 года, 12:56

Пять единиц новой специальной техники вручил в среду, 25 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сотрудникам ГУ МЧС России по Псковской области.

Автоцистерна на базе автомобиля «Камаз» с оборудованием для аварийно-спасательных работ заступает на службу в отряд федеральной пожарной службы по Псковской области в Пскове. Спасатели в Себеже и Печорах начинают работать с автоцистернами на базе «Урала». Особенность это техники в наличии дополнительных шлангов, что помогает тушению пожаров, если источник воды и огонь находятся в удалении друг от друга. Два автомобиля «ГАЗ-Соболь» отправляются в областную аварийно-спасательную службу, на одном будут работать в Пскове, а на втором в Гдове. На автомобилях несколько отличается оборудование. Предназначенная для Пскова техника имеет оснащение для операций по поиску и спасанию на воде. Параплан и медицинская укладка для поиска людей в лесу установлены на автомобиле для Гдова.

Ранее в этом году псковские спасатели получили 42 единицы техники и 480 единиц оборудования. Вручение ключей от техники приурочили ко Дню спасателя. Михаил Ведерников, поздравляя профессионалов, отметил, что у нас был «полноценный год спасателя». Также он пожелал сотрудникам МЧС сил и терпения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Две партии из пяти выиграл в шахматы осужденный из СИЗО в Великих Луках на всероссийском турнире
Псковичам напомнили, как быстрее попасть за границу во время праздников
«Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой
Псковичка: Во второй поликлинике работают доктора от бога
Семьям погибших в Чечне псковских разведчиков и десантников выплатят по 50 тысяч рублей
Библиотека имени Каверина в Пскове откроется в ближайшие месяцы
Средняя заработная плата в регионе в следующем году составит 28 000 рублей
В Псковской области отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Запускать фейерверк трезвыми советуют псковичам в МЧС

Комментарии

Авторизация
No comments
Возвращение домой

Общество
20 декабря 16:24

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

Новый старт

Общество
19 декабря 13:31

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.
Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Общество
19 декабря 14:09

Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Жители области впервые увидят поздравление национального лидера в цифре