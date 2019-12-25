Стало известно, куда отправится новая техника, полученная сегодня МЧС в Пскове

Пять единиц новой специальной техники вручил в среду, 25 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сотрудникам ГУ МЧС России по Псковской области.

Автоцистерна на базе автомобиля «Камаз» с оборудованием для аварийно-спасательных работ заступает на службу в отряд федеральной пожарной службы по Псковской области в Пскове. Спасатели в Себеже и Печорах начинают работать с автоцистернами на базе «Урала». Особенность это техники в наличии дополнительных шлангов, что помогает тушению пожаров, если источник воды и огонь находятся в удалении друг от друга. Два автомобиля «ГАЗ-Соболь» отправляются в областную аварийно-спасательную службу, на одном будут работать в Пскове, а на втором в Гдове. На автомобилях несколько отличается оборудование. Предназначенная для Пскова техника имеет оснащение для операций по поиску и спасанию на воде. Параплан и медицинская укладка для поиска людей в лесу установлены на автомобиле для Гдова.

Ранее в этом году псковские спасатели получили 42 единицы техники и 480 единиц оборудования. Вручение ключей от техники приурочили ко Дню спасателя. Михаил Ведерников, поздравляя профессионалов, отметил, что у нас был «полноценный год спасателя». Также он пожелал сотрудникам МЧС сил и терпения.