Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

25 декабря 2019 года, 12:56

В регионе отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на прошедшей в «Псковской правде» пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В регионе продолжается снижение смертности, - отметила она. - К сожалению, у нас высокая смертность, но мы ежегодно констатируем ее снижение. В этом году отмечаем снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний».

Такие показатели, по мнению Веры Емельяновой, реакция на начатую модернизацию системы здравоохранения. Еще больший эффект от проведенной работы власти ожидают получить в течение 2-3 лет.

« В этом году мы создавали условия: ремонт, модернизация, меры поддержки медицинских кадров. Делалось это все с тем, чтобы ситуацию переломить», - отметила она. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Две партии из пяти выиграл в шахматы осужденный из СИЗО в Великих Луках на всероссийском турнире
Псковичам напомнили, как быстрее попасть за границу во время праздников
«Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой
Псковичка: Во второй поликлинике работают доктора от бога
Семьям погибших в Чечне псковских разведчиков и десантников выплатят по 50 тысяч рублей
Библиотека имени Каверина в Пскове откроется в ближайшие месяцы
Средняя заработная плата в регионе в следующем году составит 28 000 рублей
Стало известно, куда отправится новая техника, полученная сегодня МЧС в Пскове
Запускать фейерверк трезвыми советуют псковичам в МЧС

Комментарии

Авторизация
No comments
Возвращение домой

Общество
20 декабря 16:24

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

Новый старт

Общество
19 декабря 13:31

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.
Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Общество
19 декабря 14:09

Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Жители области впервые увидят поздравление национального лидера в цифре