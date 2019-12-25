В Псковской области отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

В регионе отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на прошедшей в «Псковской правде» пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В регионе продолжается снижение смертности, - отметила она. - К сожалению, у нас высокая смертность, но мы ежегодно констатируем ее снижение. В этом году отмечаем снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний».

Такие показатели, по мнению Веры Емельяновой, реакция на начатую модернизацию системы здравоохранения. Еще больший эффект от проведенной работы власти ожидают получить в течение 2-3 лет.

« В этом году мы создавали условия: ремонт, модернизация, меры поддержки медицинских кадров. Делалось это все с тем, чтобы ситуацию переломить», - отметила она.