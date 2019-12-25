Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Запускать фейерверк трезвыми советуют псковичам в МЧС

25 декабря 2019 года, 12:20

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области распространила рекомендации по безопасному запуску новогодней пиротехники. Среди них требование быть трезвым при запуске фейерверка. В ведомстве это объяснили тем, что реакция во время этого процесса нужна не ниже, чем при вождении автомобиля. 

Запускать фейерверк трезвыми советуют псковичам в МЧС
Проведение фейерверка безопасно там назвали главной задачей запускающего.
Фото Михаила Глущенко.

Также в МЧС рекомендуют внимательно изучать инструкцию и полностью ее придерживаться, не разбирать пиротехнику, расположить зрителей за пределами опасной зоны.

«Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы присутствующие наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров», - сообщили в чрезвычайном ведомстве. 

Читайте также
Щас как рванет! В МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику

Также нельзя держать изделие в руках и наклоняться над ним во время поджига. Нельзя запускать изделие, которое хотя бы три-пять минут находилось под дождем. Не должно быть деревьев, линий электропередачи над площадкой запуска. Должно пройти 10 минут после запуска прежде, чем к использованной фейерверку можно подходить.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Две партии из пяти выиграл в шахматы осужденный из СИЗО в Великих Луках на всероссийском турнире
Псковичам напомнили, как быстрее попасть за границу во время праздников
«Перестало биться неравнодушное горячее сердце», - в Пскове прощаются с педагогом Светланой Григорьевой
Псковичка: Во второй поликлинике работают доктора от бога
Семьям погибших в Чечне псковских разведчиков и десантников выплатят по 50 тысяч рублей
Библиотека имени Каверина в Пскове откроется в ближайшие месяцы
Средняя заработная плата в регионе в следующем году составит 28 000 рублей
В Псковской области отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Стало известно, куда отправится новая техника, полученная сегодня МЧС в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Возвращение домой

Общество
20 декабря 16:24

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

Новый старт

Общество
19 декабря 13:31

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.
Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Общество
19 декабря 14:09

Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Жители области впервые увидят поздравление национального лидера в цифре