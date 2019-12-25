Запускать фейерверк трезвыми советуют псковичам в МЧС

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области распространила рекомендации по безопасному запуску новогодней пиротехники. Среди них требование быть трезвым при запуске фейерверка. В ведомстве это объяснили тем, что реакция во время этого процесса нужна не ниже, чем при вождении автомобиля.

Также в МЧС рекомендуют внимательно изучать инструкцию и полностью ее придерживаться, не разбирать пиротехнику, расположить зрителей за пределами опасной зоны.

«Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы присутствующие наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров», - сообщили в чрезвычайном ведомстве.