Должники из Псковской области в этом году ради поездок за границу оплатили 129 миллионов рублей

Проверить себя на долги перед новогодними праздниками призывают приставы псковичей. Они напоминают жителям Псковской области, что имеют право вынести в отношении должников постановление об ограничении права выезда за границу. Тогда при попытке выехать или вылететь за рубеж не получится пройти пограничный контроль. На данный момент в Псковской области действует более 16 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

При этом, временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.

Как рассказали «Псковской правде» в региональном управлении службы судебных приставов, в этом году меры по ограничению выезда за границу привели к тому, что должники из Псковской области оплатили 129 млн рублей.