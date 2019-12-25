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Общество

Должники из Псковской области в этом году ради поездок за границу оплатили 129 миллионов рублей

25 декабря 2019 года, 11:46

Проверить себя на долги перед новогодними праздниками призывают приставы псковичей. Они напоминают жителям Псковской области, что имеют право вынести в отношении должников постановление об ограничении права выезда за границу. Тогда при попытке выехать или вылететь за рубеж не получится пройти пограничный контроль. На данный момент в Псковской области действует более 16 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

При этом, временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.

Как рассказали «Псковской правде» в региональном управлении службы судебных приставов, в этом году меры по ограничению выезда за границу привели к тому, что должники из Псковской области оплатили 129 млн рублей.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЕСТЬ ЛИ ДОЛГ

- Через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Псковской области;

- Через отдел судебных приставов по месту жительства;

- Через мобильное приложение «ФССП»;

- Через портал Госуслуг.

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