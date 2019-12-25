500 гостей присутствовали на первом концерте Губернаторского симфонического оркестра

Статус губернаторского получил симфонический оркестр Псковской области. Коллективу он присвоен накануне указом губернатора Михаила Ведерникова. В тот же день музыканты дали первый концерт под новым названием. Слушатели – 500 гостей, включая главу региона – смогли насладиться произведениями музыкального искусства, среди которых «Время, вперед!», «Катюша», «На сопках Маньчжурии», «Наша служба и опасна, и трудна», «Прощание Славянки». Также слушатели получили в подарок диски с записью исполненных этим вечером творений.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, решение о присвоении оркестру названия губернаторского должно помочь в развитии музыкального искусства на территории Псковской области и повысит престиж коллектива.