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Общество

В этом году в Псковской области перевыполнили план по ремонту мостов

24 декабря 2019 года, 17:54

Псковичей беспокоит, что ремонт дорог ведут в осенне-зимний период. Этот вопрос подняли во время прямой линии с главой региона, которая проходит 24 декабря.

«Эта порочная практика не в Пскове родилась, - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Мы большие силы тратим, чтобы подрядчики все работы выполняли в срок. В этом году зима к нам в этом плане милостива и дает возможности дорожникам поработать. Дело в том, что здесь надо говорить о сроках поступления средств. Если будет возможность разыгрывать лимиты с января месяца, тогда те работы, которые предусмотрены, мы будем успевать сделать в течение дорожного сезона»

По словам главы региона, в этом году было запланировано отремонтировать 148 км региональных дорог, а в порядок привели 170 км.

«В следующем году запланировано к ремонту 125 км, думаю, что план этот перевыполним. Сделаем несколько мостов по области, в том числе и в Себежском районе, где в этом году мост рухнул», -отметил губернатор.

Это третья прямая линия с главой региона, последний раз она проходила год назад. Тогда поступило 1 200 звонков и несколько десятков видеовопросов. В этом году на прямую линию поступило около 2000 обращений.

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