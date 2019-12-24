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Общество

Михаил Ведерников: Предприятий, которые нанесут вред экологии мы не допустим

24 декабря 2019 года, 17:43

- Не отразится ли строительство завода «Титан-Полимер» на потоке туристов - задала вопрос псковичка Наталья Петрова губернатору во время прямой линии

- Не понимаю, как это связано, - ответил Михаил Ведерников. - Много было страшилок. Экспертиза пройдена, начинается строительство первой очереди. У нас в области 70 объектов четвертого  класса опасности, несколько объектов второго класса опасности находится в городе. Сегодня я разговаривал с депутатами, в том числе и оппозиционных партий. Они больше беспокоятся за строительство второй очереди, что это отразится на экологии. Могу сказать, что никаких предприятий, которые нанесут вред экологии мы не допустим.

На прямую линию с главой региона, которая проходит 24 декабря, поступило более 2000 вопросов. Один из них касался газификации Куньи. 


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