Спортивный зал пообещал жителям новоржевской деревни губернатор

К главе региона во время прямой линии обратилась Ирина Лазарева, жительница деревни Выбор Новоржевского района.

«Мы хотели бы, чтобы появился настоящий спортивный зал у нас в деревне, где бы мы и наши дети могли заниматься волейболом, баскетболом, чтобы там было несколько тренажеров», - сказала она.

«Помещение есть»? - спросил Ведерников.

Ирина рассказала, что в деревне есть старый дом культуры.

«Новоржевский район в этом году не получил ФОКот (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа), - отметил глава региона. - Администрация районная не смогла разыграть конкурсы и подготовить документацию. ФОКот уходит в другой район. Хочу жителей попросить: следите за программами, которые реализуются и находитесь в постоянном с контакте с депутатами, чтобы ваш район прирастал спортивными объектами. Но спортивный зал я вам в следующем году обещаю».