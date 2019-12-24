Псковская область укомплектована врачами на 42 процента

Одной из самых проблемных назвал сферу здравоохранения губернатор Михаил Ведерников, отвечая на многочисленные вопросы на медицинскую тематику во время прямой линии.

- Но в этом году мы закупили выскокотехнологичное оборудование на сумму 850 млн рублей. Раньше такого никогда не было, - сказал Михаил Ведерников. - Укомплектованность врачами у нас - 42 %, одна из самых низких, мы находимся в тройке снизу. Но для решения проблемы мы выработали ряд региональных мер поддержки. С 2020 года они начнут действовать. Главные надежды мы связываем с модернизацией первичного звена здравоохранения, о чем говорил президент. Буду добиваться того, чтобы мы стали пилотным регионом в реализации этого проекта, чтобы по максимуму получить все меры поддержки.