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Общество

Псковская область укомплектована врачами на 42 процента

24 декабря 2019 года, 17:28

Одной из самых проблемных назвал сферу здравоохранения  губернатор Михаил Ведерников, отвечая на многочисленные вопросы на медицинскую тематику во время прямой линии. 

 - Но в этом году мы закупили выскокотехнологичное оборудование на сумму 850 млн рублей. Раньше такого никогда не было, - сказал Михаил Ведерников. - Укомплектованность врачами у нас - 42 %, одна из самых низких, мы находимся в тройке снизу. Но для решения проблемы мы выработали ряд региональных мер поддержки.  С 2020 года они начнут действовать. Главные надежды мы связываем с модернизацией первичного звена здравоохранения, о чем говорил президент. Буду добиваться того, чтобы мы стали пилотным регионом в реализации этого проекта, чтобы по максимуму получить все меры поддержки.

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