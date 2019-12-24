Больным вопросом назвал Михаил Ведерников полигон ТБО в Порхове

Когда определят место для северного полигона твердых бытовых отходов - такой вопрос прозвучал во время прямой линии с губернатором, которая проходит сегодня, 24 декабря.

- Больной вопрос, - сказал Михаил Ведерников. - Но то в каком состоянии он сегодня и в каком был, когда я пришел сюда, - это небо и земля. Да он включен в схему обращения с твердыми бытовыми отходами. Но это временная мера переходного периода, и в новой версии мы его не рассматриваем как полигон. По южной части участок под строительство уже определен. По северной части самая подходящая площадка находится в ведении Минобороны. Сейчас мы ведем переговоры, предварительно есть согласование, что его передадут. Участок достаточно удален от населенных пунктов, там нет грунтовых вод, водоемов. Со следующего года будем эту работу вести более активно.

В этом году на прямую линию поступило около 2000 обращений.