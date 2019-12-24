Пост вице-губернатора по внутренней политике покидает Николай Цветков

На эту должность он был назначен чуть более двух лет назад, в ноябре 2017 года.

Николай Цветков родился в Пскове в 9 сентября 1970 года. На разных должностях в органах региональной исполнительной власти он работал с 2000 года, также занимался созданием в регионе "Молодежного Единства". С 2009 года вошел в состав избирательной комиссии Псковской области, затем возглавил ее.