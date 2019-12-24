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Общество

Депутаты разрешили тратить региональный маткапитал на лекарства и одежду

24 декабря 2019 года, 14:31

На 38-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня 24 декабря, депутаты приняли закон, расширяющий использование регионального материнского капитала. Теперь их можно будет использовать на приобретение лекарств и медицинский изделий, детской одежды и обуви, школьных принадлежностей и строительных материалов. Владельцу сертификата на региональный материнский капитал, изъявившему желание использовать средства по новому направлению будет выдаваться социальная карта на сумму, которую гражданин укажет при подаче заявления, но не более 20000 рублей. Срок действия социальной карты составит один год со дня выдачи.

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