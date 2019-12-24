Семидесяти тысяч лишилась жительница Бежаниц после звонка мошенника

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей области, которые сообщают им данные своих банковских карт.

Так, неизвестный злоумышленник под предлогом предоставления кредита на одном из сайтов дистанционным способом завладел деньгами 52-летней псковички. С ее банковской карты исчезло более 27 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Бежаницы местная жительница, 1958 года рождения, заявила в полицию, что 20 декабря ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и предложил обезопасить ее банковскую карту. В результате, жительница Бежаниц лишилась 71 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

А великолучанке, 1957 года рождения, 19 декабря со страницы ее подруги в соцсетях пришло предложение поучаствовать в акции и выиграть приз в пять тысяч рублей. Для этого потребовалось сообщить реквизиты банковской карты, что доверчивая великолучанка, не задумываясь, и сделала. В итоге, со счета мобильного ее телефона и с двух банковских карт мошенники списали 3300 рублей. Выяснилось, что страница подруги взломали. По этому факту тоже возбуждили уголовное дело. Проводится расследование.