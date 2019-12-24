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Происшествия

Семидесяти тысяч лишилась жительница Бежаниц после звонка мошенника

24 декабря 2019 года, 13:54

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей области, которые сообщают им данные своих банковских карт. 

Так, неизвестный злоумышленник под предлогом предоставления кредита на одном из сайтов дистанционным способом завладел деньгами 52-летней псковички. С ее банковской карты исчезло  более 27 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В поселке Бежаницы местная жительница, 1958 года рождения, заявила в полицию, что 20 декабря ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и предложил обезопасить ее банковскую карту. В результате, жительница Бежаниц лишилась 71 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

А великолучанке, 1957 года рождения, 19 декабря со страницы ее подруги в соцсетях пришло предложение поучаствовать в акции и выиграть приз в пять тысяч рублей. Для этого потребовалось сообщить реквизиты банковской карты, что доверчивая великолучанка, не задумываясь, и сделала. В итоге, со счета мобильного ее телефона и с двух банковских карт мошенники списали 3300 рублей. Выяснилось, что страница подруги  взломали. По этому факту тоже возбуждили уголовное дело. Проводится расследование.

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