Бюджет Псковской области приняли в трех чтениях

Бюджет Псковской области на 2020 год и плановый двухлетний период окончательно приняли в трех чтениях сегодня, 24 декабря, на 38-й сессии областного Собрания депутатов.

Перед голосованием губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с бюджетным посланием к депутатам. В своем обращении глава региона подвел основные итоги уходящего года, отметив главные достижения региона в части привлечения дополнительного финансирования, развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования. В бюджетном послании Михаила Ведерникова обозначены и перспективные направления для совместной работы на 2020 год.

После бюджетного послания губернатор ответил на вопросы парламентариев. Основными темами, волнующими депутатов, стали сферы здравоохранения, образования, а также развитие сельских территорий и транспортной доступности населенных пунктов региона.

При рассмотрении бюджета также была принята таблица поправок, сформированная во время работы согласительной комиссии.

По сравнению с первым рассмотрением бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период, доходная и расходная части была увеличены на 1,9 млрд рублей: 34,2 млрд рублей и 36,7 млрд рублей соответственно. Дефицит составляет 1,5 млрд рублей. Дополнительно зарезервированы около 700 млн рублей для обеспечения выплаты заработных плат. Бюджет по итогам изменений сохранил свою социальную направленность.

На плановый период 2021 и 2022 годов планируется доходы в размере 33,2 и 34,2 млрд рублей, а расходы — 33,6 и 34,9 млрд рублей соответственно.