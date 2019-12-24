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Экономика

На грант Минпромторга Псковская область купит автобусы

24 декабря 2019 года, 12:08

Автобусы на газомоторном топливе для «Псковпассажиравтотранса» купит Псковская область на средства гранта от Минпромторга. Его поступление в размере 625 млн рублей ожидается в следующем году, о чем рассказал губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания в Псковском областном Собрании депутатов 24 декабря.

«Без нового парка, - выразил глава региона уверенность, - не будет новой экономики, и предприятие продолжит генерировать по 200-300 миллионов рублей убытков ежегодно. Для нас это неприемлемо, учитывая необходимость развивать транспортную инфраструктуру Псковской области».

Также Михаил Ведерников отметил помощь министерства и его главы Дениса Мантурова в разработке Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

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