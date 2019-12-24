Михаил Ведерников рассказал о поступившем по нацпроекту новейшем медоборудовании

По нацпроекту «Здравоохранение» в Псковскую область поступило «исключительно современное, высококачественное медицинское оборудование», стоимость которого составила 850 млн рублей. Об этом 24 декабря, выступая с бюджетным посланием в Псковском областном Собрании депутатов, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«На выходных в деле увидел новый ангиограф и аппарат УЗИ. Это впечатляет. Могу сказать, что мы сделали не один, а несколько уверенных шагов вперёд. На сегодня это лучшее оборудование и ближайшие несколько лет оно будет вне конкуренции», - уверен глава региона.

Отметим, накануне во время обсуждения Михаилом Ведерниковым параметров бюджета с членами фракции «Единая Россия» речь также шла о новом оборудовании.

«Впервые Псковскую область получила ангиограф – это просто какой-то космический корабль, - поделился своими впечатлениями депутат ПОСД, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев. - Не многие серьёзные лечебные учреждения могут таким оборудованием похвастаться, а аппарат для УЗИ – там просто сумасшедшее разрешение и цветное изображение».

Во время бюджетного послания Михаил Ведерников также напомнил, что за два года в область поступили 92 кареты скорой помощи, в 2020 году к этому числу добавится ещё 35. И эти 127 машин полностью удовлетворят потребность службы скорой помощи в новой технике на ближайшие несколько лет. На днях сельские фельдшеры, «которые от деревни к деревни ходили едва ли не пешком» получили 11 автомобилей «Нива-Шевроле», областные власти планируют повторять этот опыт на постоянной основе.

«Впервые, - подчеркнул губернатор, - в бюджете предусмотрены средства в размере 83 миллионов рублей, которые будут направлены на восстановление здоровья людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания».

Помимо этого, бюджет следующего года предусматривает 40 млн рублей на капитальный ремонт зданий и сооружений онкологического профиля, 20 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы главного корпуса Невельской межрайонной больницы (здание земской больницы 1915 г.), 11 млн рублей на капитальный ремонт детского отделения Противотуберкулезного диспансера в Великие Луках, 10,1 млн рублей на капитальный ремонт Печорской районной больницы, 50 млн рублей на выплаты медработникам по программе «Земский доктор, земский фельдшер».