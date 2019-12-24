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Экономика

Десять инвесторов захотели в этом году работать в «Моглино»

24 декабря 2019 года, 11:58

В минувшем году десять инвесторов заявили свои проекты к реализации на территории особой экономической зоны «Моглино», сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 24 декабря в Псковском областном Собрании с бюджетным посланием. По его словам, в течение полугода уже три компании («Титан Полимер», «Елме Мессер» и «Экокабель») выйдут на строительные площадки и две («Синтез Технолоджи» и «Юниверсал») начнут монтаж оборудования.

«В 2018 году Счётная палата включила «Моглино» в список неэффективных особых экономических зон, - напомнил глава региона. - Аналогичную оценку высказывали и жители, говоря о том, что средства выделяются, а новых предприятий нет. Мы сделали работу над ошибками, и в декабре заняли четвертое место в профильном рейтинге инвестиционной привлекательности, ежегодно составляемом Министерством экономического развития совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков».


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