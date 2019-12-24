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Общество

Звание «Заслуженный меценат Псковской области» начнут вручать со следующего года

24 декабря 2019 года, 11:52

Звание «Заслуженный меценат Псковской области» начнут вручать со следующего года

С 2020 года наиболее активным участникам благотворительной деятельности будут присуждать почётное звание «Заслуженный меценат Псковской области». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием в Псковском областном Собрании депутатов перед принятием бюджета на следующий год.

В частности, он напомнил, что в Фонд развития Псковской области в этом году поступило 90 млн рублей. Средства направлены на реализацию социальных проектов и адресную помощь. А накануне проведена акция «Елка желаний», новогоднее чудо, благодаря ей, случится для 51 ребенка.

Фонд развития Псковской области создан летом 2018 года специально для реализации благотворительных проектов.

«Псковская правда» совместно с Фондом помогла инвалиду, оставшемуся без поддержки. 

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