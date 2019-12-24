С 1 января будущего года проиндексируют пенсии

С 1 января 2020г. неработающим пенсионерам будет произведена индексация страховых пенсий с учётом стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 93 рубля (в настоящее время стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 87 рублей 24 копейки).

Кроме того, с 1 января 2020 года увеличивается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 5334 рублей 19 копеек до 5686 рублей 25 копеек, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В результате увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховые пенсии вырастут на 6,6%.

В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличатся на 944 руб. (с 14298 руб. до 15242 руб.).

В том числе:

Средний размер страховой пенсии по старости составит 15685 руб. (увеличение на 971 руб.),

Средний размер страховой пенсии по инвалидности 8879 руб. (увеличение на 550 руб.),

Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 10690 руб. (увеличение на 662 руб.).

В Псковской области с 2020 года неработающим пенсионерам сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе будет выплачиваться региональная социальная доплата к пенсии.

Социальная доплата к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Региональный прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2020 год установлен в размере 9529 руб., что выше федерального (9311 руб.). Поэтому социальная доплата до прожиточного минимума будет не федеральной (ФСД), а региональной (РСД), т.е. осуществляться не Пенсионным фондом, а органами социальной защиты населения.