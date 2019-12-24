Псковичи задолжали банкам почти 84 млрд рублей

По данным Банка России, за 9 месяцев 2019 года совокупный объем выданных в Псковской области кредитов юридическим лицам, предпринимателям и физическим лицам оставил 63,9 млрд рублей, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем выданных жителям области кредитов вырос на 14,5% и составил 33,6 млрд рублей. А ипотеку стали брать реже - объем ипотечных жилищных кредитов сократился на 1,6% и составил 5,9 млрд рублей.

Совокупный объем кредитной задолженности в Псковской области вырос за последние 12 месяцев на 9% и на 1 октября 2019 года составил 83,7 млрд рублей. При этом задолженность физических лиц увеличилась на 18,7%, до 55,9 млрд рублей, а задолженность реального сектора экономики сократилась на 6,3% - до 27,8 млрд рублей.