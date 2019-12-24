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Общество

В Пскове впервые пройдет рождественская ярмарка

24 декабря 2019 года, 10:19

В Пскове по примеру больших городов впервые пройдет рождественская ярмарка. Торговые ряды разместятся на улице Пушкина от аптеки №2 до улицы Ленина, а также в Детском и Финском парках, сообщает пресс-служба города Пскова. Ярмарка будет работать с 27 декабря по 12 января с 12.00 до 22.00. В ней примут участие не только псковские предприниматели, но и гости из Белоруссии и Прибалтики. Гостям ярмарки предложат также и развлекательную программу. Такие ярмарки проходят в больших российских городах и в Прибалтике. 

Финский парк в рамках Рождественской ярмарки сделают зоной детских развлечений - здесь установят карусели, небольшие аттракционы, тир, будет интерактивная программа. Гостей ярмарки ждет угощение, горячие напитки, сувениры. 

Во время праздников в Пскове пройдет сразу несколько ярмарок. Первая - традиционная продовольственная ярмарка - в этом году будет работать с 26 по 31 декабря. Разместится она на улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Движение на время ярмарки будет закрыто.  На участие в ярмарке уже подали 160 заявок. Псковичи и гости города смогут приобрести свежие продукты местных товаропроизводителей - от овощей и фруктов до мясных изделий и молочной продукции.

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