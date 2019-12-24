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Происшествия

Заблудившихся в лесу детей нашли псковские полицейские и спасатели

24 декабря 2019 года, 09:30

В псковском лесу нашли заблудившихся детей после обращения на телефонную линию «Ребенок в опасности», сообщает пресс-служба следственного комитета. Просьба о помощи поступила 21 декабря. Старшему подростку было 15 лет, а двум его друзьям всего по 12 лет. Они сообщили, что  заблудились в лесу и не могут найти дорогу домой.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени к месту предполагаемого нахождения детей для поисковых мероприятий  незамедлительно направили наиболее опытные сотрудники аппарата управления, территориального отдела Следственного комитета,  к поискам подключились сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.

Детей искали в темноте, а температура воздуха близилась к нулю.

Спустя шесть часов детей нашел полицейским в трех километрах от дома. Все три подростка благополучно вернулись домой и чувствуют себя хорошо.

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