Заблудившихся в лесу детей нашли псковские полицейские и спасатели

В псковском лесу нашли заблудившихся детей после обращения на телефонную линию «Ребенок в опасности», сообщает пресс-служба следственного комитета. Просьба о помощи поступила 21 декабря. Старшему подростку было 15 лет, а двум его друзьям всего по 12 лет. Они сообщили, что заблудились в лесу и не могут найти дорогу домой.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени к месту предполагаемого нахождения детей для поисковых мероприятий незамедлительно направили наиболее опытные сотрудники аппарата управления, территориального отдела Следственного комитета, к поискам подключились сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.

Детей искали в темноте, а температура воздуха близилась к нулю.

Спустя шесть часов детей нашел полицейским в трех километрах от дома. Все три подростка благополучно вернулись домой и чувствуют себя хорошо.