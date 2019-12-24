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Общество

ГИБДД предупреждает водителей об обледенении

24 декабря 2019 года, 09:24

В ГИБДД предупреждают о непростой дорожной обстановке. Из-за резких изменений погодных условий автомобилистам необходимо быть предельно бдительными и аккуратными. На дорогах возможно образование гололедицы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.  Областная Госавтоинспекция просит всех  участников дорожного движения  неукоснительно соблюдать  Правила , быть очень внимательными на дороге, так как возможно обледенение отдельных участков трасс.

Избегайте резких маневров, выполняйте предписания дорожных знаков, держите дистанцию до впереди движущихся транспортных средств! -обращается ГИБДД к водителям. 

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