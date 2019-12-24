ГИБДД предупреждает водителей об обледенении

В ГИБДД предупреждают о непростой дорожной обстановке. Из-за резких изменений погодных условий автомобилистам необходимо быть предельно бдительными и аккуратными. На дорогах возможно образование гололедицы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Областная Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила , быть очень внимательными на дороге, так как возможно обледенение отдельных участков трасс.

Избегайте резких маневров, выполняйте предписания дорожных знаков, держите дистанцию до впереди движущихся транспортных средств! -обращается ГИБДД к водителям.