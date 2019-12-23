В Пскове открылась площадка для сдачи нормативов ГТО

Новая площадка появилась на базе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» благодаря муниципальной программе развития физической культуры и спорта, оздоровления и организации отдыха детей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Пскова, учащиеся близлежащих школ №2 и №9 будут приходить сюда не только сдавать нормативы, но и заниматься спортом.

Выступая на торжественных открытии комплекса, заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, что за прошедший год было реализовано много спортивных проектов, и сейчас каждый месяц открывается новый спортивный объект.

Директор центра «Юность» Александр Камезин поблагодарил областные и городские власти за поддержку и доверие и заверил, что площадка не будет пустовать.

Отметим, что до 2024 года специализированные площадки ГТО планируется установить в каждом муниципальном образовании страны.