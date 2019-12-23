Участок улицы Пушкина в Пскове закроют для движения транспорта на пять дней

Участок улицы Пушкина в Пскове - от улицы К. Маркса до улицы Ленина — в течение пяти дней будет закрыт для проезда машин. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Движение перекроют с 07.00 27 декабря 2019 года до 17.00 31 декабря 2019 года.

В качестве объезда определена улица Некрасова.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 00.15 до 05.00 1 января 2020 года будет перекрыта Октябрьская площадь. Не получиться проехать по улице Советской, от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту, от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

В качестве объездов определены улица К.Маркса (движение от Летнего сада), улица М.Горького, мост имени 50-летия Октября.