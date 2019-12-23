Бюджет Псковской области увеличится почти на 2 млрд рублей

Обьем доходов в следующем году увеличивается на 1 млрд 879 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Согласно информации, озвученной заместителем председателя областного комитета по финансам Людмилой Павловой, на сферу здравоохранения дополнительно выделено 175,5 млн рублей, на сферу образования - 441,7 млн рублей, социальная защита – 563 млн рублей, ЖКХ – 324,8 млн рублей, сельское хозяйство – 407 млн рублей.

Таким образом, общий объём доходов бюджета -2020 составит 36 млрд 803,7 млн рублей. Но и эта цифра не окончательная. В течение года ожидается поступление еще 3 млрд рублей из государственного бюджета.