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Общество / Семья

Жителям Псковской области разрешат использовать маткапитал на покупку лекарств

23 декабря 2019 года, 15:05

В Псковской области планируют расширить направления использования регионального материнского капитала. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, соответствующий документ проходит согласование в профильных комитетах.

Суть предложения такова, что обладатель сертификата ежегодно сможет тратить 20 000 рублей на приобретение лекарств и медицинский изделий, детской одежды и обуви, школьных принадлежностей и строительных материалов. Планируется, что эти средства будут зачисляться на специальные социальные карты.

Юристы облсобрания подготовили поправку о переносе срока вступления в силу новой нормы с начала следующего года на март – это время отводится на детальную проработку всех вопросов. 

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