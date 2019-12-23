Жителям Псковской области разрешат использовать маткапитал на покупку лекарств

В Псковской области планируют расширить направления использования регионального материнского капитала. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, соответствующий документ проходит согласование в профильных комитетах.

Суть предложения такова, что обладатель сертификата ежегодно сможет тратить 20 000 рублей на приобретение лекарств и медицинский изделий, детской одежды и обуви, школьных принадлежностей и строительных материалов. Планируется, что эти средства будут зачисляться на специальные социальные карты.

Юристы облсобрания подготовили поправку о переносе срока вступления в силу новой нормы с начала следующего года на март – это время отводится на детальную проработку всех вопросов.