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Общество

Украшение Пскова к празднику обошлось почти в 4 млн рублей

23 декабря 2019 года, 14:12

Украшение Пскова к празднику обошлось почти в 4 млн рублей . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на руководителя МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергея Федорова.

В этом году в новогоднем убранстве города произошли некоторые изменения. Праздничная ель, которую раньше ставили у здания филармонии, в этом году установили в Финском парке. У Рижской гостиницы поставили живую ель, ряд деревьев в парке украсят гирляндой. На улице Пушкина разместили светодиодный «Светящийся подарок» и 2 лазерных прожектора. Фонтан в Ботаническом саду украсили новогодней иллюминацией.

Подрядчик смонтировал 540 метров гирлянд на деревьях, установил перетяжки на Ольгинском мосту и гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду. 

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