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Культура / Театр

Петербургский театр показал десять спектаклей в «Михайловском»

23 декабря 2019 года, 12:38

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершились традиционные гастроли Санкт-петербургского театра «Пушкинская школа». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, актеры сыграла 10 спектаклей по произведениям Пушкина и других классиков.

Их посмотрели почти 4 000 зрителей, среди которых школьники из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, а также городов и поселков 14 районов области.

«Гастроли театра «Пушкинская школа — знаковое событие для области, - отметил в приветственном адресе глава региона Михаил Турчак. - Своими постановками вы помогаете зрителю перенести актуальность поднятых поэтом проблем в современную реальность»

Отметим, что приехать на спектакли школьники смогли благодаря поддержке губернатора. 

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