Зимний студенческий бал ПсковГУ пройдет в новом формате. Как сообщили в пресс-службе вуза, учить танцевать будут прямо на празднике. Полька, ручеек, серпантин, контрданс — все покажут и объяснят опытные хореографы.

Откроет бал врио ректора псковского университета Наталья Ильина. Его гостями станут студенты всех 6 институтов вуза, студенты Колледжа ПсковГУ и учащиеся университетских профильных классов.

Будет работать гадальный, литературный, игральный и фотосалоны. Студенты педагогического отряда «Снежный кот» обучат гостей мастерить поделки.

По традиции на балу выберут короля и королеву бала. В этом году на титул номинированы 3 пары.

Бал состоится 25 декабря в 18:00 в СРК «Простория» (Иркутский переулок, 2).