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Общество

Синоптики рассказали, какая погода будет в Псковской области на Новый год

23 декабря 2019 года, 11:01

По предварительным прогнозам несколько дней уходящего года и несколько наступающего будут морозными. Об этом «Псковской правде» рассказала руководитель Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По ее словам, температура воздуха опустится до -2 -3 градусов и даже выпадет снег.

«Не могу сказать, что снега будет много, но малоснежная зима на эти дни все-таки установится», - сказала она.

В этом декабре погода бьет все температурные рекорды. Псковская область — не исключение.

«Конечно, это происходит не повсеместно и не каждодневно, но такой факт мы отмечаем», - отметила Тала Нещадимова. 

Руководитель Псковского Гидрометцентра просила не сильно удивляться такому явлению и процитировала строки из «Евгения Онегина»:

В тот год осенняя погода,

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа,

Снег выпал только в январе.

«Так что, всякое бывает», - заключила она. 

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