Первый Устав Псковской области приняли 25 лет назад

Устав Псковской области был принят депутатами областного Собрания в декабре 1994 года. Среди авторов — депутат первого созыва Иван Лысковец и председатель Юрий Шматов. Как сообщили в пресс-службе областного собрания, Устав региона взяли за основу для разработки аналогичных законов многие регионы.

«Над этим документом очень качественно поработали, поскольку на протяжении очень значительного времени в Устав не вносилось никаких изменений, - отметил спикер регионального парламента Александр Котов. – Все нормы, которые там прописаны, позволяют надлежащим образом организовать работу законодательной и исполнительной власти Псковской области.

«Мы постарались, чтобы Устав соответствовал не только букве закона, но и духу земли псковской», - рассказал о разработке Устава Иван Лысковец, отметив, что работа надо документом началась за год до его принятия.

Действующий Устав Псковской области, отражающий новые реалии времени, был принят в марте 2001 года. Все ключевые положения первого Устава вошли в новую редакцию закона.