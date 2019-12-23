Объявлен сбор пожертвований для Александра Петрова

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» организует сбор пожертвований для Александра Петрова.

В апреле прошлого года Александру был поставлен диагноз «основной Кератоконус II-III ст обоих глаз (Н18.6)».

«Была выполнена операция на оба глаза. И теперь каждый год семья покупает жесткую склеральную линзу на левый глаз , на покупку в прошлом году ушло 90000. В связи с трудным финансовым положением семья самостоятельно не может оплатить покупку линзы. Призываем всех неравнодушных к судьбе нуждающейся семьи присоединиться к сбору средств», - сообщили в фонде.