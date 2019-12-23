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Общество / Здоровье

Объявлен сбор пожертвований для Александра Петрова

23 декабря 2019 года, 09:48

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» организует сбор пожертвований для Александра Петрова.

В апреле прошлого года Александру был поставлен диагноз «основной Кератоконус II-III ст обоих глаз (Н18.6)».

«Была выполнена операция на оба глаза. И теперь каждый год семья покупает жесткую склеральную линзу на левый глаз , на покупку в прошлом году ушло 90000. В связи с трудным финансовым положением семья самостоятельно не может оплатить покупку линзы. Призываем всех неравнодушных к судьбе нуждающейся семьи присоединиться к сбору средств», - сообщили в фонде.

Объявлен сбор пожертвований для Александра Петрова
Александру Петрову нужна помощь
Фото https://www.instagram.com/p/B6YPzbxjDMJ/?igshid=1i3hkb3xxilkh
СПРАВКА

Перечисление на счёт фонда с пометкой «Петров»,

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

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