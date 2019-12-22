Опубликован фоторепортаж с ярмарки подарков «ART-ель»

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель», которая работает сегодня в новом торговом центре «Fjord Plaza».

Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря.

Напомним, на ярмарке 22 декабря с 12.00 до 16.00 будут проходить мастер-классы по созданию открыток. Их организует и проводит фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе.

А на новогодней ярмарке «ART-ель», которая пройдет в «Простории», псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».